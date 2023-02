Antenna di telefonia: nuova richiesta

Presentata una nuova richiesta di installare una seconda antenna 5 G a Borghetto. Qualche mese fa la prima richiesta, adesso arriva la seconda che solleva nuove levate di scudi. Ora l’opposizione arriva persino a chiedere le dimissioni del sindaco Thomas Cillo. "Purtroppo i timori che avevamo esposto qualche mese fa si sono dimostrati fondati – rimarcano da Noi per Monte San Vito gruppoconsiliare in cui milita anche l’ex sindaca Sabrina Sartini -. Il sindaco Cillo ha comunicato stasera (martedì, ndr) al Consiglio che è arrivata la richiesta per collocare una seconda antenna di telefonia a Borghetto. A Borghetto chiude la banca, paghiamo l’affitto per un centro di aggregazione che non esiste e dovremmo pure accettare l’installazione di due antenne (una richiesta riguarda via Selva una via dell’artigianato, ndr)? Sindaco si dimetta: il suo non è un "cambiamento, è una catastrofe".

"Il 30 gennaio scorso – replica il sindaco Thomas Cillo - è stata presentata al Suap (sportello Unico Attività Produttive) la richiesta da parte di Inwit-Vodafone di installare un’antenna nella zona artigianale del nostro Comune. Si fa presente che detti gestori non hanno presentato preventivamente il piano di sviluppo che è obbligatorio trasmettere agli Enti entro il 31 marzo di ogni anno. Essendo una pratica edilizia, la stessa verrà trattata nei tempi e nei modi stabiliti come da norma da parte dell’ufficio tecnico. Si rappresenta che di detta questione ne è stata data preventiva informativa al consiglio comunale da parte del sindaco nella seduta odierna e comunicata alla cittadinanza. Nei prossimi giorni ci sarà un incontro, già calendarizzato prima dell’arrivo di tale richiesta, con i tecnici incaricati da questa Amministrazione i quali si stanno occupando di redigere il piano antenne. Ci si sta muovendo e si sta procedendo di fatto come l’amministrazione aveva già relazionato in più sedi. Ricordiamo che il piano antenne è l’unico strumento nelle mani dei Comuni per poter regolarizzare lo sviluppo delle antenne, ma che questo non può comunque impedirne l’installazione qualora i parametri e i requisiti richiesti da norma vengano rispettati. Di tutto quanto sopra – concludono il sindaco e l’amministrazione comunale - forniremo comunicazioni che verranno prontamente divulgate al fine di non ingenerare disinformazione. Ricordiamo che ad oggi ci sono le due richieste, ma nessuna antenna è stata installata". Sara Ferreri