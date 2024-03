Antenna, Osimo segue l’esempio del Comitato

Il primo round, per la misura cautelare, se lo aggiudicano la Inwit e la Vodafone. Ma per il secondo tempo, in cui si discuterà nel merito dell’installazione, c’è ancora una partita. Ed è quella che i 92 residenti di via Panoramica, sotto 1-0 nel punteggio, vogliono giocare all’attacco contro l’antenna di 34 metri realizzata al confine tra Ancona (dove è basata) e Falconara (dove "ricade"). Della serie: siamo solo all’inizio di un percorso giudiziario in salita, ma il cui epilogo non è affatto scontato.

A inizio settimana, dando seguito all’udienza del 22 febbraio, il Tribunale amministrativo regionale delle Marche, seppure avrebbe ritenuto superate le questioni preliminari e pregiudiziali presentate da Inwit, ha negato la richiesta di sospensiva avanzata dagli avvocati Massimiliano Bossio e Giorgio Valente, che tutelano le ragioni degli abitanti di Palombina Vecchia.

L’elemento di novità dopo la pronuncia del Tar: l’infrastruttura, realizzata nell’ambito della Next Generation Eu e attuata con i fondi del Pnrr, è pronta da un mese ma è rimasta "spenta". Il mancato accoglimento della misura cautelare, però, all’atto pratico permetterà l’accensione dell’impianto alle due società di telecomunicazioni.

Per accogliere la richiesta di una sospensione dei provvedimenti impugnati, infatti, il Tar avrebbe dovuto ravvisare due situazioni: la prima è l’irreparabilità del danno dovuto all’installazione dell’antenna. Una situazione, al momento, non evidenziabile, sicché non è ancora in funzione. Dunque i giudici, in assenza di verifiche ma in possesso degli atti autorizzativi (come quello dell’Arpam), non avrebbero potuto disporne a priori la rimozione. Ed è quindi il secondo criterio che tiene viva la speranza dei residenti: quella della manifesta fondatezza del ricorso stesso. "Vizi di procedimento negli atti, alcuni dei quali impugnati, e produzione documentale mancante o presentata tardivamente", sono le istanze di chi si oppone all’antenna. Che, tuttavia, lamenta anche possibili danni per la salute, ambientali, paesaggistici (per l’impatto) ed economici (per la svalutazione degli immobili).

Gli avvocati dei residenti hanno fatto istanza di prelievo per accorciare i tempi dell’udienza di merito. Il Tar dovrà notificare la data entro 60 giorni, per arrivare alla discussione definitiva. I tempi potrebbero non essere brevi. "Breve", invece, la distanza tra Falconara e Osimo, "legate" nella battaglia. Alcuni osimani, da giorni, sono alle prese con un caso analogo a quello dei falconaresi e, poche sere fa, il portavoce del movimento no antenna di Falconara Giacomo Chiari è intervenuto nel corso di un’assemblea. L’unione non guasta mai in una partita complessa, ma che, oggi più che mai, tutta da giocare.

Giacomo Giampieri