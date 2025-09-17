Antenne a Monte Dago, il sindaco assicura:: "La Soprintendenza sa di quella situazione"

"Il nuovo soprintendente unico delle Marche, Andrea Pessina, è a conoscenza della situazione di Monte Dago per quanto riguarda l’ipotesi delle due antenne per la telefonia. Ho avuto modo di incontrarlo la settimana scorsa e tra i tanti capitoli sul tavolo gli ho parlato anche di quella vicenda". Lo ha detto ieri il sindaco Daniele Silvetti rispondendo a una doppia interrogazione sulle antenne di via Trevi, a Monte Dago, presentate da Diego Urbisaglia (Ancona Futura) e Massimo Mandarano (Italia Viva).

Una vicenda molto complessa, riportata dal Carlino alcune settimane fa, che vede una delle due compagnie aver richiesto una seconda antenna a pochi metri di distanza in una zona di particolare pregio paesaggistico. La prima antenna è stata montata e rispetterebbe tutti i parametri, ma non sarebbe fattibile per ospitare anche gli impianti dell’altra compagnia telefonica per presunti problemi di interferenze. Da qui la richiesta di piazzarne un’altra, opportunità contrastata con forza da un comitato di cittadini residenti nella zona: "L’area è già piena di antenne, forse sarebbe il caso che il sindaco, nonché vicepresidente dell’Anci, si faccia portatore di interesse per modificare i termini di ingaggio con le compagnie a livello nazionale" hanno detto Urbisaglia e Mandarano.