"Anteprime Gallignano", al via la tre giorni tra musica e mostre

Prende il via la ‘tre giorni’ di ‘Anteprime Gallignano’. Da oggi (ore 18.30) a domenica ogni angolo della frazione di Ancona ospiterà mostre, concerti, performance e molto altro ancora. Il ‘castello’ si trasformerà in un grande palcoscenico, da scoprire immergendosi in un’atmosfera unica. Gli espositori-artisti presenti saranno ben trentaquattro, il doppio della scorsa edizione. Due i concerti previsti stasera, quello dei Mid-Low Frequency (ore 20) e quello degli Any’s Bounce (ore 21.30). Tra gli eventi di domani c’è l’esibizione della Compagnia del Solstizio Mediterraneo con le sue ballerine di pizzica (ore 18.15).