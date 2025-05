"Anteprime Gallignano" sul palco tra performance e installazioni

Torna ‘Anteprime Gallignano’, il festival multidisciplinare che rende l’esperienza artistica viva, accessibile e condivisa. La parola chiave dell’evento, in programma da venerdì 16 a domenica 18, è ‘anteprima’: ogni mostra, performance o installazione è presentata per la prima volta, o lo è già stata in tempi molto recenti.

Questo spirito di scoperta trasforma Gallignano in un laboratorio creativo aperto al pubblico. La varietà è il tratto distintivo del festival: accanto a nomi affermati, tanti giovani talenti porteranno le loro prime opere, contribuendo a un mosaico ricco ed eterogeneo. In questa terza edizione, la presenza di alcuni artisti che vissero negli anni ’70 l’importante esperienza del Centro Gallignano Arte, consente di riallacciare il borgo alla sua tradizione di fulcro culturale con esposizioni ed esibizioni che spaziano dalla fotografia alla musica (in tutte le sue sfumature), dalle arti figurative alla scultura, fino alla novità di quest’anno: il teatro.

Tra le novità, le presentazioni animate dei libri, con proiezioni, letture teatrali e accompagnamenti musicali, e la possibilità di incontrare gli artisti, dialogare con loro e osservarli all’opera. Non mancherà l’estemporanea collettiva, in cui anche il pubblico potrà cimentarsi da protagonista. Fra gli artisti presenti ci saranno i pittori Roberto Bonfigli, Roberto Giacomucci, Rodrigo Blanco, Francesco Colonnelli, Silvia Segnan e Michela Zitti, gli scultori Alessandro Bastianelli, Marta Roscini, Luigi Ferretti e Valerio Valeri, gli scrittori Emili Giancarli e Lorenzo Romagnoli, Patrizia Giacchetti di TeatroDrao e TeatroTre. L’intera comunità di Gallignano è coinvolta: dal gruppo organizzatore, che con lo sviluppo del festival si è ampliato rispetto alle precedenti edizioni, alla logistica curata da volontari.

Saranno disponibili il servizio navetta da Casine di Paterno e un punto ristoro con proposte gastronomiche anche vegetariane. Il festival è gratuito e basato sul volontariato, facendo sì che il valore sociale dell’iniziativa superi di gran lunga quello economico, con uno sguardo sempre attento alla promozione del territorio che rende Anteprime Gallignano un appuntamento imperdibile per chi cerca arte, autenticità e condivisione. Alla manifestazione, che ha il patrocinio del Comune, interverrà l’assessore Daniele Berardinelli.