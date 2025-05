Anthony McHalosh al Magazzino Muse: : "Trame di luce"

Antonio Calosci torna a Magazzino Muse. Il fotografo dorico sabato (ore 18) presenterà nella galleria d’arte di via degli Aranci 1/F la mostra "Trame di luce tra presenze e assenze (sguardi e paesaggi sospesi nella memoria)". E’ lui stesso a spiegare che "l’iniziativa è nata quasi per caso, ma affonda le radici in una storia cominciata molti anni fa. Inizialmente, pensavo a semplici appunti di viaggio, ma con il tempo il progetto si è evoluto fino a trasformarsi in una pianificazione meticolosa di ogni dettaglio". Calosci osserva che negli scatti ci sono luoghi come il parco di Yosemite e la Monument Valley, e il foliage del Vermont. "Per questo ho intrapreso un viaggio avventuroso, seguendo le indicazioni di esperti americani". Non mancano scene di vita quotidiana e storie di antichi mestieri: "Un anziano che si affaccia da un circolo cittadino, un lustrascarpe al lavoro e poi un’incredibile rievocazione storica dei film di John Ford. Quando possibile, l’illuminazione è stata pensata, studiata, attesa. Nulla è lasciato al caso. Nella fotografia, così come nella mia professione di violinista, cerco di applicare ciò che scriveva Dostoevskij: la bellezza salverà il mondo". Per la direttrice Maria Antonietta Scarpari quello di Calosci, alias Anthony McHalosh, "è un gradito ritorno. La sua mostra di settembre era stata particolarmente apprezzata. Abbiamo voluto ospitarlo di nuovo con un’iniziativa diversa".