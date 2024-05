Anticipata e prolungata l’apertura dell’ascensore

L’apertura serale dell’ascensore del Passetto è stata anticipata e prolungata: sarà possibile raggiungere agevolmente la spiaggia nel cuore d’Ancona anche nelle ore serali a partire da venerdì 21 giugno (anziché da sabato 29 giugno) a fino a domenica 8 settembre (anziché fino a domenica 1 settembre). L’orario in vigore, nel periodo compreso dal 21 giugno all’8 settembre, sarà dalle 8 alle 24. Dal 9 al 29 settembre sarà di nuovo aperto fino alle 20, così come nelle giornate di sabato e domenica di ottobre. La variazione di orario del servizio al pubblico, estesa per la stagione estiva per un totale di 15 giorni rispetto al consueto orario, è stata approvata ieri.