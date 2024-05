Antico quadro rubato nella chiesa. I carabinieri lo riconsegnano a Sirolo

Ci fu scalpore all’epoca quando quel quadro scomparve. E’ stato rubato e per anni i sirolesi hanno sperato nel suo ritrovamento. Tutti coloro che si recavano nella chiesetta del cimitero per pregare sentivano come un vuoto. La tela era custodita da anni lì. Seppur di autore ignoto, quella meraviglia faceva parte del posto. In queste ore la bella notizia. I carabinieri Tutela patrimonio culturale hanno recuperato il dipinto del 19esimo secolo. Nella loro sede di Ancona lo scorso mercoledì è stato consegnato nelle mani del sindaco di Sirolo Filippo Moschella dal Comandante del Nucleo Tpc dorico.

Il dipinto è un olio su tela, 193 per 96 centimetri, e raffigura il "Compianto del Cristo morto". L’opera era stata trafugata il 2 marzo 1999. L’indagine, coordinata dalla Procura di Ancona, era partita dalla segnalazione di un cittadino che, prima di entrare in possesso del dipinto, si è insospettito. Ha deciso di rivolgersi ai carabinieri proprio per accertarne la provenienza. Le attività di verifica hanno consentito di identificare il dipinto, era proprio quello rubato. Il furto era stato denunciato il giorno dopo, il 3 marzo, dall’allora custode della chiesa di proprietà comunale del camposanto della perla del Conero. Il bene quindi è stato sequestrato e restituito al Comune su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Grande la soddisfazione del primo cittadino: "Come sindaco sono felice del ritrovamento di questo quadro perché di proprietà di tutto il popolo sirolese – ha detto – Forse lo posizioneremo in un luogo diverso per essere ammirato. Attiveremo un circuito turistico per valorizzare l’opera che anche se non è firmata ha grande valore ed è di notevole bellezza. E’ un’idea questa che rientra in quel turismo di qualità che vogliamo continuare a promuovere nel prossimo quinquennio". Di fondamentale importanza si è rivelata la consultazione della "Banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti", la più grande del mondo, che custodisce otto milioni di files relativi a beni da ricercare e più di 770mila immagini memorizzate, gestita in via esclusiva dal Comando Carabinieri Tutela Patrimonio culturale. In essa sono quotidianamente inserite tutte le informazioni descrittive e fotografiche relative ai beni culturali da ricercare, che pervengono dai Reparti territoriali dell’Arma, dalle altre Forze di Polizia, dalle Soprintendenze, dagli Uffici Doganali e da Interpol per i beni all’estero.