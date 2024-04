"Antognini", tre milioni per la scuola

Non si fermano i lavori per la scuola elementare Antognini. L’adeguamento sismico della struttura, sventrata e poi, dopo un periodo di stop, praticamente ricostruita, prosegue senza sosta e alla fine l’investimento complessivo sarà di circa 3 milioni di euro. L’amministrazione comunale conta di consegnare l’opera entro luglio prossimo, ma non sarà facile rispettare la scadenza. In ogni caso l’obiettivo è quello di riconsegnare il plesso per riprendere le lezioni prima di settembre quando inizierà l’anno scolastico 2024-25. Un intervento, come accennato in precedenza, partito da lontano con la vecchia amministrazione, ma poi fortemente rallentato dalla pandemia e che adesso con la nuova guida ha ripreso vigore. Le lezioni degli alunni delle Antognini sono proseguite, anzi stanno andando avanti, in altri istituti scolastici in attesa della ripresa di possesso della scuola di appartenenza. Certo si tratta di un intervento profondo che di fatto ha visto rovesciare come un calzino il plesso tra via Canale e via Scandali (a due passi dal liceo classico Rinaldini). La scuola è stata realizzata in due periodi ben distinti, un primo corpo, quello principale, è stato realizzato negli anni ‘70 e poi ne è stato aggiunto un secondo negli anni ‘90. Presto l’edificio sarà rinnovato e reso più sicuro. Negli anni scorsi lo scheletro della scuola ha ospitato anche alcuni senza fissa dimora in attesa di accoglienza da parte delle istituzioni. Erano stati i residenti a chiamare le forze dell’ordine e farli sgomberare.