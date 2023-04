"Antologia" di Patrizio di Massimo: in mostra dieci anni di opere

Patrizio di Massimo, artista di fama internazionale, nato a Jesi e residente a Londra, torna alle sue radici con una grande mostra. Si apre oggi in due distinte sezioni a palazzo Pianetti e a palazzo Bisaccioni "Antologia (2013-2023)" di Patrizio di Massimo, un artista del profondo e dell’intimo delle cose, che per il tipo di ricerca espressiva, le tematiche trattate e l’originalità del suo stile che confluiscono in raffinate ed emblematiche forme di rappresentazione pittorica, reinterpreta l’eredità dei grandi maestri del passato, in un dialogo originale e stimolante che a Jesi coinvolge sia i capolavori di Lorenzo Lotto, quali la Deposizione (1512), la Madonna delle Rose (1526), Santa Lucia davanti al giudice (1532), l’Annunciazione (1525 circa) e la Visitazione (1532-35), sia le altre opere d’arte antica presenti, fra le quali spiccano i dipinti di Guercino, Giorgio Vasari e Raffaellino del Colle.

La mostra che resterà aperta fino al 3 settembre, riunisce 25 dipinti in prevalenza di grande formato, insieme a una serie di disegni e un’installazione in ceramica, prodotti negli ultimi dieci anni.

Si tratta della più ampia antologica mai realizzata dall’artista. Opere che testimoniano l’evoluzione della sua ricerca pittorica. Per la mostra l’artista ha realizzato un grande trittico ispirato alla Deposizione di Lotto.