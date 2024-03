Antonelli: "Ecco i loghi dei miei sostenitori"

Sandro Antonelli, uscito dalle Liste civiche osimane di cui aveva vinto le primarie dell’aprile scorso su Monica Bordoni e Gilberta Giacchetti, tuttora nel coordinamento, ha annunciato i simboli di due nuove formazioni politiche che lo sosterranno alle prossime elezioni comunali di Osimo come candidato a sindaco. Una delle coordinatrici, Giulia Dionisi, anche lei uscita dal movimento latiniano, spiega: "Si tratta di liste civiche in cui ciascuno può ritrovarsi senza rinnegare la propria identità politica o culturale, liste civiche che non mettono a priori censure alle forze politiche che condividono il programma amministrativo della nostra città, poiché ne riconoscono l’importante ruolo nella società. Liste in cui donne e uomini di buona volontà possono essere ascoltati e coinvolti, in un’azione amministrativa volta a privilegiare Osimo e i cittadini". La prima è ’Osimo al centro’. "Il nome che è stato scelto per questa lista sta ad indicare che è giunto il momento di riportare la città e i suoi cittadini al centro dell’azione amministrativa, abbassando i toni dello scontro politico e ragionando per il bene comune e non con la logica dell’appartenenza politica come è stato in questi anni". La seconda è ’Rinasci Osimo’. "lista che intende farsi portavoce delle finora inascoltate istanze di rinnovamento espresse dalla cittadinanza osimana, con un’attenzione rivolta particolarmente alle nuove generazioni con le proprie necessità e problematiche, poco accolte nel solco di affidabilità e coerenza. Il pensiero è rivolgere anche l’attenzione verso i giovani, presente e futuro di questa società attraverso la guida di una politica più stabile e affidabile". Accanto ad Antonelli appunto pare che, oltre a Dionisi, ci saranno altri nomi fuoriusciti dal movimento civico che fino a poche ore fa non demordeva nelle avances per indurre Antonelli a tornare, tra cui Angela Olsaretti e Damiano Pirani. Non si sa ancora se lo stesso godrà dell’appoggio del centrodestra che non intende rinunciare ai propri simboli di partito come invece chiedono, nell’eventualità di alleanza, le Civiche che restano al momento senza candidato. Per Antonelli potrebbe rinunciare alla propria candidatura Achille Ginnetti di ’Progetto Osimo futura’ che comunque per ora non si sbottona se non dicendo che il proprio movimento sarà presente alla corsa elettorale.

Silvia Santini