Antonelli lancia il polo centrista fuori dai partiti

Si sta chiarendo, lentamente, lo scenario politico osimano in vista delle elezioni comunali del 25-26 maggio, con ballottaggio fissato all’8 e 9 maggio. L’ex candidato a sindaco Sandro Antonelli, nonché vicesindaco della giunta Pirani, annuncia che non ci sarà una coalizione unitaria, come sembrava ormai nell’aria in questi ultimi giorni visto lo stallo nel centrodestra. Opta per un terzo polo con un taglio centrista, senza simboli di partiti di centrodestra e centrosinistra, probabilmente con Base Popolare. Da una parte dunque il centrosinistra con la candidata a sindaco Michela Glorio, dall’altra un candidato per il polo centrista di Antonelli (che potrebbe anche essere l’ex sindaco Francesco Pirani o, più probabilmente, Sirena Rosciani), e il centrodestra (Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia) che potrebbe anche andare unito assieme a Rinasci Osimo, che comunque ha già esposto come Francesco Sallustio.

Ultimo un quarto polo con le Liste civiche da sempre di Dino Latini per cui ci sarebbe la proposta di Monica Bordoni. Antonelli comunque è chiaro: "Dicono che il sindaco è fuggito quando in realtà la scelta di Pirani è stata di massima coerenza nei confronti della città e degli osimani per non sottostare ai loro ricatti. Stanno chiedendo di partecipare a una coalizione di centrodestra allargata per le prossime amministrative e senza alcuna condivisione dichiarano di ’Cambiare tutto il programma’ con proposte degne del miglior ’Cetto la qualunque’. Noi siamo diversi. Per le prossime amministrative stiamo lavorando alla costituzione di una grande coalizione di centro, alternativa al centrosinistra così come alle forze politiche di centrodestra, che presenterà un programma realizzabile, privo di proposte populiste e demagogiche, per dare alla nostra città la prospettiva di una visione chiara, concreta e lungimirante. Una coalizione di centro che metta al primo posto gli interessi della comunità, superando gli steccati ideologici e puntando su valori condivisi come il dialogo, l’innovazione e la sostenibilità".

Intanto Italia Viva entra ufficialmente nella squadra a sostegno di Glorio. L’annuncio è stato dato ieri nella sede elettorale in Piazza del Teatro, alla presenza del segretario provinciale di Italia Viva Luigi Leonarduzzi e del candidato al Consiglio comunale Giuseppe Manzotti. "Sono molto felice per l’adesione di Italia Viva alla mia campagna elettorale e per la candidatura di Giuseppe Manzotti in una delle mie liste civiche – ha detto Glorio -. Si tratta di un ulteriore tassello che si aggiunge alla mia coalizione civica e politica. Stiamo costruendo un’alleanza con gli osimani coinvolgendo partiti, movimenti, associazioni e cittadini. Abbiamo tutti a cuore un solo obiettivo: il bene della nostra città e della nostra comunità. Ce la facciamo perché a Osimo deve tornare la primavera".

Silvia Santini