Antonelli non vuole mollare

Non intende fare un passo indietro Sandro Antonelli. Sta continuando la sua campagna di ascolto con la cittadinanza nella sede delle neo liste Osimo al centro e Rinasci Osimo: "Sono stati presentati alcuni nostri candidati, Massimo Cingolani, Stefano Pesaresi e Francesco Sallustio – dice Antonelli -. Da lunedì partiranno gli incontri in sede su temi e settori d’intervento specifici e verranno presentati altri nostri candidati". Antonelli al momento gode dell’appoggio di Lega e Forza Italia. Prendono forma e contenuti dall’altra parte gli incontri della candidata sindaca Michela Glorio programmati sul territorio in 17 tappe che coinvolgono tutta la città: "Chiudiamo le lottizzazioni aperte. L’ho ribadito confrontandomi ad Osimo Stazione con tanti cittadini che ringrazio per gli spunti e le osservazioni che hanno voluto condividere con me – ha detto -. Un primo impegno che porterò a termine una volta che i cittadini mi avranno scelta come sindaco sarà il passaggio delle aree comuni (marciapiedi, aree verdi e parcheggi) al pubblico per la loro completa manutenzione e gestione. Ad oggi sono infatti troppe le lottizzazioni aperte e non ancora concluse con il collaudo definitivo, molte delle quali proprio in questa zona. Aree non curate, lasciate nel degrado".