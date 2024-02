Antonelli tira dritto per la sua strada. Ma Latini insiste: "Restiamo uniti"

Sandro Antonelli ha detto no all’invito a ripensarci e a tornare nei Civici osimani come candidato sindaco del capogruppo in Consiglio Stefano Simoncini. Un no non digerito dai Civici che non demordono. "Dispiace che Antonelli abbia risposto così – dice il leader civico Dino Latini (foto) – Continuiamo a credere che un riavvicinamento sia possibile e confido che il coordinamento insista affinché ci si sieda al tavolo per discutere anche della strategia politica. Se preferisce fare un accordo col centrodestra, è un tema su cui si può discutere purché si rispettino e conservino ideali e obiettivi del movimento. Solo rimanendo uniti si otterranno risultati migliori, diventando avversari si favorirà la vittoria dell’attuale amministrazione sia essa unita o divisa". Antonelli correrebbe da solo, candidatura al momento non appoggiata dal centrodestra. Il Pd intanto lavora per la candidata Michela Glorio che ribadisce che il contributo di tutti e tutte è fondamentale. La stessa aveva teso la mano a qualsiasi forza che condividesse le idee, compreso Achille Ginnetti di Progetto Osimo futura (che potrebbe rinunciare alla sua presunta candidatura per appoggiare Antonelli). Le Civiche non hanno ancora un candidato: potrebbe essere lo stesso Latini che andrebbe a scontrarsi proprio con l’ex civico Antonelli dopo la rottura in casa.