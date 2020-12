Fabriano (Ancona), 13 dicembre 2020 - Imprenditoria e politica fabrianese in lutto per l'addio al quasi 94enne Antonio Merloni. L'industriale alla guida dell'omonima azienda metalmeccanica di elettrodomestici e per tre mandati (dal 1980 al 1995) sindaco di Fabriano, si è spento nella sua abitazione di via Veneto attorno alle 23 di ieri, sabato.

Da tempo le sue condizioni di salute erano difficili soprattutto per gli affanni cardiaci, ulteriormente peggiorate negli ultimi mesi a causa di un malore. Domani, lunedì, l'apertura della camera ardente nella palazzina in cui risiede che per anni è stata anche la sede dell'azienda negli anni d'ora arrivata a contare oltre 4 mila dipendenti, prima della crisi in avvio del nuovo millennio e il commissariamento. Martedì alle 11 nella chiesa della Misericordia il rito funebre.