Antonio Rezza presenta "Il Cristo in Gola" al Festival di Poesia "La Punta della Lingua" di Ancona

E’ il giorno di Antonio Rezza aI festival di poesia ‘La Punta della Lingua’ di Ancona. Stasera (ore 21.30) il geniale artista sarà nell’Arena Cinema della Mole per la proiezione del suo film ‘Il cristo in gola’. La giornata inizierà alle ore 18 nella Sala delle Polveri con ‘Le Marche della Poesia’ (letture di Simone Ruggieri e Eugenio Griffoni). Alle 18.30 sarà presentato il libro ‘La circonferenza della vita’ di Salvatore Ritrovato, alla presenza dell’autore. Poeta e critico, in questi versi della maturità l’autore indaga la duplicità costitutiva della persona e dell’essere, tra ecologia e ‘egologia’, tra Dio e vuoto, in una lunga meditazione sulla morte, sul tempo e sull’identità, di fronte a specchi animati. Alle 19.15 spazio a ‘Il compleanno e altre opere’ di Florinda Fusco, che racchiude oltre vent’anni di produzione poetica di un’autrice in cui l’inconscio, nella sua rivincita sul principio di realtà, si illumina di bellezza improvvisa e convulsa. Alle ore 20 al Lazzabaretto ‘Poesia Potente e Chitarra Tonante’, con Davide Passoni (voce e keytar) e Ivano Cattaneo (voce e chitarra), ‘spettacolo di poesia e musica ad alto contenuto di fulminato di mercurio, che suona come un concerto, parla come un reading e agisce come il globo terrestre in costante rivoluzione’.