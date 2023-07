Anziana cade a terra a causa di un marciapiede dissestato, appello all'amministrazione

Cade a terra per colpa del marciapiede rotto e rischia di rompersi un ginocchio: paura per un’anziana. È successo al Passetto, qualche giorno fa, a due passi dal Monumento. La donna, una signora anconetana abbastanza conosciuta in zona, stava tornando a casa e a pochi metri dal portone è inciampata cadendo a terra. Una caduta rovinosa il cui epilogo avrebbe potuto essere ben più grave. A raccontare la vicenda, è lei stessa: "Le mattonelle, verso via Corridoni, si sollevano da terra e il camminamento pedonale traballa. Le piastrelle infatti – prosegue – non sono adeguatamente fissate a terra e quindi tu cammini su una, perdi l’equilibrio e finisci sull’altra, per poi finire sull’asfalto. È un attimo che cadi – dice – Quel marciapiede, dall’angolo del Viale della Vittoria al Salesi, è pieno di ostacoli e di avvallamenti". Il luogo in cui la signora Anna è caduta – per intenderci – si trova proprio di fronte al bar di via Volterra, dopo la pizzeria ‘Farinando’. "Io solitamente, per evitare di cadere, cammino (pericolosamente) in mezzo alla strada, di fianco alle auto parcheggiate, ma in quel momento c’era traffico e ho preferito passare sul marciapiede dissestato. Bisognerebbe intervenire al più presto. Per quale motivo – si chiede la donna – il Comune è intervenuto solo sui marciapiedi di corso Amendola e non qui?". Poi, rivolge un appello direttamente all’amministrazione: "Dico io, vi siete accorti dello stato dei camminamenti pedonali? Quando avete intenzione di rifarli? Di sera, poi, non c’è luce ed è un macello". Per fortuna, Anna, oggi, riporta solo una vistosa ferita sulla rotula e delle lacerazioni alle mani, ma per lei – fortunatamente – non è stato necessario ricorrere alle cure mediche dei sanitari del 118: "Ad aiutarmi, quel giorno, è stata una signora che si trovava a passare di lì e un autista della Conerobus. Tra l’altro, là è un problema pure per le tante mamme che, passeggino al seguito, si recano all’ospedale pediatrico Salesi". La condizione dei marciapiedi effettivamente non è ottimale.

Nicolò Moricci