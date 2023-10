Anziana cade e resta immobilizzata a terra. Salvata dai vigili del fuoco e dai carabinieri

Caduta in casa gridava ‘Aiuto, aiuto’. I vicini hanno allertato il 112 anche se non capivano da dove provenissero le urla. I carabinieri sono accorsi lunedì alle 18, in via Pacchiarotti e hanno individuato la casa. Allertati i vigili del fuoco sono saliti al secondo piano entrando da una finestra. A terra una 80enne che non riusciva a muoversi, di là il marito coetaneo con difficoltà a camminare. Arrivati i sanitari hanno portato in ospedale la donna che ha ringraziato tutti.