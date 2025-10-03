Anziana derubata da finte agenti immobiliari

"Stiamo cercando informazioni sull’appartamento in vendita in questo condominio, lei sa dirci di più?". Due donne riescono a carpire la fiducia di un’anziana, entrare in casa sua e rubarle tutto l’oro per migliaia di euro, oltre a cinquecento euro in contanti. Decisivo lo spioncino digitale. L’operazione porta la firma dei carabinieri della stazione di Chiaravalle, i quali sono riusciti a identificare e denunciare per furto aggravato in concorso una 48enne originaria di Giulianova e una 50enne originaria di San Benedetto del Tronto, entrambe residenti ad Alba Adriatica e già note alle forze dell’ordine. I fatti risalgono al pomeriggio del 6 giugno scorso, quando le due donne, col pretesto di richiedere di informazioni su un appartamento in vendita in uno stabile nel centro di Chiaravalle, avevano bussato alla porta di una 90enne residente nello stesso edificio e, dopo aver carpito la sua fiducia mostrandosi gentili e affabili, si erano accomodate in casa a chiacchierare con l’anziana. Come da classico copione, durante la conversazione le sconosciute erano riuscite a distrarre la proprietaria e a frugare nei cassetti della sua camera da letto, trafugando dalla stanza numerosi gioielli in oro, tra cui ricordi di famiglia, di ingente valore, e 500 euro in contanti. Fatta incetta del ricco bottino si erano poi dileguate frettolosamente. Fatta l’amara scoperta, il figlio dell’anziana si è rivolto ai carabinieri.

Al setaccio è stata passata l’intera zona, per trovare immagini utili dai sistemi di videosorveglianza pubblici e privati. Sono stati così acquisiti dei fotogrammi nitidi dei volti, registrati da un "occhio magico digitale" (uno spioncino dotato di telecamera a registrazione continua) di un appartamento dello stesso stabile. Gli identikit delle presunte autrici, corrispondenti in tutto alla descrizione fornita dalla vittima, sono stati poi diramati anche fuori regione a tutti i comandi dell’Arma, considerato che la tecnica utilizzata per compiere il furto è tipica di bande organizzate che si muovono anche per lunghe distanze dai luoghi di origine, e operano in particolare nelle aree del centro-nord Italia. L’intuito dei militari di Chiaravalle è stato premiato poiché, con il concorso di colleghi di altri comandi che avevano già avuto a che fare con le due donne, si è arrivati alla loro identificazione, essendo le due non nuove a compiere furti con le medesime modalità "teatrali".

Sara Ferreri