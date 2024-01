Anziana investita, protesta a Villanova: "Manca l’illuminazione"

Altro incidente a Villanova, anziana investita e portata in ospedale con una sospetta frattura a una gamba. L’episodio, che si è verificato giovedì verso le 18.30, ha suscitato l’indignazione del capogruppo di Riformisti, Vola e Ancora Falconara, Marco Baldassini. "Quell’attraversamento pedonale non è maledetto – ha detto –, ma è solo non adeguatamente illuminato e non ha i dissuasori sonori sull’asfalto, che peraltro risultano solo verniciati". Per il consigliere di minoranza, "si è sfiorata l’ennesima tragedia in un quartiere dimenticato da tutti, ma dove, anche lì, ci sono persone che hanno il diritto di vivere. Deve far riflettere che l’amministrazione Signorini, con in primis il suo assessore alla viabilità (Cipolletti, ndr), non abbia mai provveduto a migliorare la sicurezza di quell’attraversamento pedonale, anche a seguito della morte di Daniela Volponi, avvenuta nel settembre del 2022".