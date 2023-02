Anziana rapinata dopo il bancomat Per il bandito arriva la condanna bis

di Marina Verdenelli

Dopo la condanna per la rapina a Vallemiano è arrivata anche quella per la rapina in piazza D’Armi. La vittima è una 73enne, aggredita alle spalle dopo un prelievo fatto allo sportello bancomat. Ha preso un anno Mario Balì, 45 anni, napoletano, residente da anni nel capoluogo dorico. Quando la Squadra mobile doveva ancora procedere al fermo per l’episodio accaduto il 28 novembre del 2017, quello di Vallemiano, dove era stato accusato in concorso con Carlo Tagliata, all’epoca suo cognato (per quei fatti sono stati già entrambi condannati), Balì avrebbe rapinato anche una 73enne che si stava dirigendo verso la propria auto, lasciata parcheggiata in piazza d’Armi, sul lato davanti alla sede della Marina Militare. Stando alle accuse che lo hanno fatto finire a processo di nuovo, davanti al collegio penale presieduto dal giudice Carlo Cimini, la rapina risale all’11 dicembre 2017 (il fermo di Balì e Tagliata fu il 20 dicembre) e la donna sporse denuncia ai carabinieri.

La vittima ieri ha testimoniato in aula, prima che il collegio dei giudici si ritirasse per la sentenza. L’anziana ha riferito che aveva fatto prima un prelievo allo sportello bancomat Unicredit di piazza Ugo Bassi, 800 euro, soldi che le sarebbero serviti anche per fare i regali di Natale, poi era stata al mercato a fare delle compere. "Tornavo all’auto – ha riferito ieri in tribunale la vittima – quando mi sono sentita afferrare da dietro. Una persona mi ha bloccata le braccia e un’altra ha messo le mani nella mia borsa portandosi via il portafoglio, proprio quello dove avevo tutto il denaro". Nella borsa infatti c’erano due portamonete ma solo quello portato via aveva i soldi prelevati. La donna non aveva visto in viso i due malviventi ma poi aveva riconosciuto, dall’abbigliamento indossato, uno solo dei due rapinatori perché dopo il furto si era girata e li aveva visti correre via. Utili sarebbero state le immagini di videosorveglianza presenti allo sportello e che avrebbero ripreso l’imputato, che al processo non è mai venuto, prima e dopo il prelievo della donna. Immagini simili erano in possesso della polizia scientifica per l’indagine della Squadra mobile per i fermi scattati il 20 dicembre (anche l’anziano derubato allora aveva fatto un prelievo alla Unicredit prima di essere seguito e rapinato). Per la Scientifica, che ha testimoniato in una precedente udienza, le immagini erano compatibili e la persona sarebbe stata la stessa. Per questo il pubblico ministero Ruggiero Dicuonzo ha chiesto una condanna a 4 anni e mezzo. Il collegio penale però ha condannato l’imputato, difeso dall’avvocato Giuditta Pierella, ad un anno. La 73enne ha riconosciuto il giubbetto del rapinatore, che aveva una particolare scritta, una nota marca sportiva.