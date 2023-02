Anziana spinta da un malvivente e scippata

Gli uomini della squadra mobile stanno indagando su uno scippo avvenuto giovedì sera in via Simeoni, la strada del centro vicino a piazza Cavour. Una donna di 74 anni era appena uscita dal portone della sua abitazione quando è stata sorpresa alle spalle da un individuo, verosimilmente con il volto coperto, che l’ha spinta a terra, facendola cadere, con l’intento di rubarle la borsa al cui interno c’erano soldi, documenti, chiavi di casa, telefono cellulare e oggetti personali. L’uomo, poi scappato, è riuscito a far perdere le tracce. Non ci sarebbero testimoni direttio dell’accaduto. La signora cadendo a terra ha battuto la testa, procurandosi un lieve trauma cranico. Sotto choc è stata portata in Questura per la denuncia. I poliziotti hanno in mano una descrizione abbastanza precisa del malvivente. Si spera anche nei filmati delle telecamere del centro.