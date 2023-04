Anziana trattenuta in ospedale, l’Ast: "Aveva ingerito sostanza caustica"

L’Ast risponde all’articolo pubblicato sul Resto del Carlino sabato dove veniva denunciata dai familiari la lunga attesa di una paziente anziana: "Da quanto appurato presso i servizi sanitari della Ast Ancona si è ricostruito l’intero episodio relativo alla paziente in PS a Senigallia – scrive l’Ast in un comunicato –. La paziente, la quale aveva ingerito una sostanza sospetta caustica, è stata in Pronto Soccorso a Senigallia dalle 15,52 del 6 aprile alle 13,50 del 7 aprile. La motivazione per la quale è stata trattenuta non è, come riferito nell’articolo, perché doveva fare la visita il mattino successivo con l’otorino, bensì perché il centro antiveleni ha detto che doveva essere trattenuta in osservazione almeno fino alle 24. Inoltre, essendo i medici scrupolosi e per maggiore cautela, si è ritenuto di allungare ulteriormente i tempi per essere più sicuri. Poi è stata consigliata la consulenza orl ed eventualmente anche la gastroscopia se paziente sintomatica. La mattina di venerdì, secondo il medico che l’ha seguita, la paziente era asintomatica, quindi ha giudicato che la visita orl poteva anche essere differita. È stata quindi programmata una visita orl differita a martedì mattina ed è stata impostata una terapia domiciliare. Quindi è stata chiamata l’ambulanza per il trasporto a domicilio che è arrivata alle 13.50, probabilmente a causa di numerose chiamate nel territorio".