Anziana va a fare la spesa: investita mentre torna a casa

Novantenne va a fare la spesa a piedi ma mentre rientra a casa viene investita.

È accaduto ieri alle 11 in via Clementina Nord a Moie, poco distante dall’Eurospin, zona non nuova ad incidenti analoghi anche gravi. L’anziana era in prossimità dell’attraversamento pedonale quando è stata falciata da una Peugeot 208 che viaggiava in direzione Moie, condotta da una ragazza.

Un forte impatto che ha causato numerose lesioni alla donna, rimasta comunque cosciente durante i soccorsi. Sul posto l’automedica di Jesi e la Croce Verde di Cupramontana, che ha trasportato la novantenne del posto all’ospedale regionale di Torrette. Sul posto per i rilievi e per far defluire il traffico la polizia locale. L’anziana nonostante le fratture riportate non sarebbe in pericolo di vita. Poche ore dopo attorno alle 16 l’allarme è scattato a Cupramontana per un altra anziana. A 86 anni alla guida della sua vettura è uscita di strada sulla Provinciale 9. È finita in mezzo ai rovi probabilmente accecata dal sole e non riusciva più a ritrovare la sua vettura.

Sul posto il personale del 118 che è riuscito a individuare l’anziana e soccorrerla. Fortunatamente era in buone condizioni di salute.