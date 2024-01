"Anziani al freddo? Denuncio l’opposizione"

Anziani al freddo nella casa di riposo Santa Caterina per un distacco dell’energia elettrica da parte dell’Enel? Dopo l’attacco dell’opposizione di Fratelli d’Italia, che ha accusato l’amministrazione comunale per l’episodio accaduto venerdì, il sindaco Daniela Ghergo si difende e annuncia le carte bollate. "Le interruzioni del servizio di energia elettrica sono disposte esclusivamente dal gestore del servizio, che ha l’onere di comunicarlo ai soggetti interessati – spiegano dall’amministrazione comunale –. Nel caso specifico dell’interruzione dell’energia elettrica avvenuta alle 8.30 di venerdì 12 gennaio, il Comune non era, e non doveva essere, a conoscenza che avrebbe interessato la struttura della casa di riposo Santa Caterina, che non è gestita direttamente dal Comune, ma dall’Asp. La comunicazione dell’elenco delle vie interessate è un servizio svolto dall’Urp per i cittadini, ma che non comporta la conoscenza di quali strutture siano interessate". "Si respingono totalmente le accuse comparse sulla stampa, che attribuiscono al Comune una responsabilità sui presunti disagi subìti dagli ospiti della struttura residenziale – sottolinea il sindaco Ghergo –. Le informazioni assunte dagli amministratori della casa di risposo escludono peraltro che si sia creata una situazione di pericolo per gli ospiti, e questo rende ancora più gravi le affermazioni di chi, evidentemente, non era informato. Per questo il Comune si riserva di agire giudizialmente a tutela della propria immagine". Il presidente dell’Asp, Roberto Cingolani, ricostruisce poi la vicenda. "Nessuna informativa dal gestore del servizio elettrico era stata comunicata all’amministrazione né, secondo dichiarazioni degli impiegati, era stata affissa nei pressi dell’entrata principale o nelle vie attigue – dice –, pertanto la struttura è stata colta di sorpresa senza poter organizzare in anticipo l’attività quotidiana. Il gestore è stato pertanto diffidato a rispettare l’informativa e il preavviso in caso di future interruzioni. Gli ospiti non hanno tuttavia sofferto la mancanza di riscaldamento poiché le stanze, irradiate già dalla notte, sono rimaste calde fino alla riattivazione della fornitura di energia elettrica, alle 16 dello stesso giorno. Tantomeno nessun pericolo è stato corso dagli anziani". "La normativa – aggiungono dal Comune – non rende obbligatorio per la struttura di Santa Caterina avere un gruppo elettrogeno, poiché non sono assistite persone che necessitano di macchinari salvavita, né tantomeno sono gestite celle frigorifere per le derrate alimentari. La situazione è sempre stata gestita e sotto controllo da parte del personale e i disagi contenuti al minimo e limitati allo svolgimento di attività quotidiane di intrattenimento e di socializzazione".