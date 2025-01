Anziani assistiti a casa: "Un aiuto concreto"

Siamo lieti di annunciare l’avvio del progetto dedicato agli anziani, ideato per migliorare la qualità della loro vita e permettere loro di rimanere nel proprio ambiente domestico, evitando il ricovero in strutture residenziali. Parole dell’assessore alle Politiche sociali Ilenia Orologio, nell’annunciare che il progetto ‘La casa ti assiste’, predisposto dall’Ambito territoriale sociale 12 e finanziato con fondi Pnrr per circa 340mila euro, è entrato nel vivo: 140mila saranno destinati agli interventi strutturali, altri 197mila ai servizi alla persona.

Nel progetto sono stati appena inseriti due nuovi beneficiari e sono partite le ricognizioni all’interno delle abitazioni per valutare eventuali modifiche di abbattimento delle barriere architettoniche e di predisposizione di servizi attraverso la domotica. "L’obiettivo – ha proseguito Orologio – è offrire agli anziani e alle loro famiglie un sostegno concreto e continuativo, garantendo sicurezza e serenità. Crediamo fermamente che il benessere degli anziani passi attraverso il mantenimento della loro autonomia e del loro legame con la comunità. Con questo progetto vogliamo costruire un modello che valorizzi la persona, rispettando le sue esigenze e i suoi desideri".

Il programma prevede che operatori socio sanitari, uno psicologo, un podologo e persino un parrucchiere si mettano a disposizione delle persone anziane non autosufficienti con un servizio domiciliare, per consentire loro di restare nell’ambiente domestico ed evitare il ricovero in strutture residenziali. La stessa abitazione, come già visto, sarà adeguata alle esigenze dell’anziano. L’Ats 12 è all’avanguardia in Italia, perché è uno dei primi soggetti a livello nazionale ad aver attivato questo genere di interventi, tanto da diventare punto di riferimento per gli altri ambiti territoriali.

‘La casa ti assiste’ non è un semplice servizio di assistenza domiciliare, ma un vero e proprio progetto di vita che permette agli anziani di restare in un ambiente familiare e sicuro. Grazie alla riqualificazione degli spazi abitativi e alla fornitura di tecnologie di assistenza e domotiche, la casa diventa un luogo su misura per le esigenze di ogni singolo beneficiario. Un’équipe multidisciplinare seguirà ogni persona, garantendo un’assistenza personalizzata e di alta qualità.

Possono beneficiare del progetto un massimo di 14 persone che abbiano compiuto 65 anni, residenti in uno dei comuni dell’Ambito: Falconara, Agugliano, Camerata Picena, Chiaravalle, Montemarciano, Monte San Vito, Polverigi. Altri requisiti d’accesso sono la disponibilità di una casa di proprietà e la condizione di disabilità formalmente riconosciuta. L’elenco completo delle condizioni per aderire è pubblicato sul sito dell’Ats 12. Le richieste accolte finora sono arrivate da persone di età diverse, tra i 67 e i 97 anni, residenti nei territori dell’Ambito.