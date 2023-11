Anziani dal Pergolesi di Jesi a via Saffi: "Chiesti 9mila euro di affitto al mese"

Quarantasei anziani del collegio Pergolesi di Jesi sono stati trasferiti all’ex casa di riposo di via Saffi e potrebbero rimanerci fino a marzo prossimo: il Comune chiede alla casa Religiosa San Vincenzo de’ Paoli che si è impegnata a farsi carico delle necessarie sistemazioni dei locali, 9mila euro di canone di affitto mensile.

Dall’opposizione l’ex sindaco Roberto Sorci, oggi consigliere comunale di opposizione non ci sta. "Alla faccia della solidarietà sbandierata dai sindaci di Jesi e Fabriano. Chiedono 9mila euro al mese, per cinque mesi, quindi 45mila euro per la casa di riposo che hanno appena dismesso per la necessità di interventi di manutenzione e adeguamento, ben sapendo che non c’erano alternative vista l’emergenza e l’urgenza. Questa come nel film Il Padrino è una ‘proposta che non puoi rifiutare’. Ma la solidarietà mi sembra pari a zero. Novemila euro al mese sono una falsa solidarietà. Questo è prendere per il collo la congregazione Fratelli della Misericordia. E non si dica che l’affitto è commisurato ai parametri dell’agenzia delle Entrate: il vero spirito solidaristico se si vuole lo si dimostra con i fatti. A Jesi abbiamo dato le mense e ci rimettiamo dei soldi, ora speculiamo su questa emergenza. In compenso abbiamo dimostrato solidarietà per un evento sulla Costituzione con l’ex premier Giuliano Amato and company costato alle casse pubbliche 29mila euro. E l’incarico a Nomisma la società vicina a Romano Prodi (è stata tra i fondatori, ndr) per il coordinamento del piano strategico è costato 57mila euro. Nel caso degli anziani del collegio avremmo potuto dimostrarci davvero solidali visto lo stato di necessità, chiedendo un affitto simbolico".

"Sono a carico del collegio Pergolesi – si legge nella relativa determina - gli interventi sulle parti ammalorate dello stabile e l’arredamento delle stanze che non siano attualmente idonee a ricevere degli ospiti".