Anziani, disabili e studenti. Un condominio condiviso

Mettere insieme generazioni diverse, con varie fragilità, per condividere un percorso di vita e creare una rete intergenerazionale e sociale. È davvero virtuoso il progetto di Co-Housing messo in campo dall’amministrazione comunale, nello specifico dall’assessorato ai servizi sociali. Un progetto che sta entrando nel vivo con la prima di quattro fasi che richiederanno parecchio tempo. In pratica una soluzione alloggiativa condivisa in un edificio che il Comune ha di recente acquisito a suo patrimonio, un edificio in via Ciavarini (una traversa nella parte bassa di via Torresi, all’altezza delle scuole Domenico Savio) un tempo di proprietà dell’azienda sanitaria locale attivo per ambulatori.

In questo edificio verranno creati degli alloggi che potranno essere condivisi da diversi gruppi di persone, partendo dagli ultrasessantacinquenni autosufficienti e con loro anche persone con disabilità e studenti universitari fuori sede. Nel progetto presentato e pronto a partire si fa riferimento anche ad altre due strutture, sempre di proprietà dell’amministrazione comunale, su cui avviare progetti sociali di ampio respiro legati alla residenzialità e non solo. Un edificio si trova in via della Pescheria, in pieno centro (collega corso Mazzini a piazza del Plebiscito), l’altro è la famosa Villa Beer alle Grazie, all’interno dell’omonimo parco, sito straordinario che però in passato è stato spesso abbandonato. All’eterogeneo gruppo di persone spetterà organizzarsi per molte cose, dalla cura del verde all’allaccio delle utenze passando per le manutenzioni dell’edificio e così via.