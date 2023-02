Anziani e disabili, arrivano 5 milioni

A disposizione di anziani non autosufficienti e di disabili gravissimi la Regione Marche ha messo a disposizione 5,55 milioni di euro di fondi nazionali e regionali per assegni di cura, assistenza domiciliare e contributi una tantum. "Una notevole mole di risorse – spiega l’assessore regionale ai servizi Sociali, Filippo Saltamartini – che abbiamo deciso di attingere dai fondi del Poc Marche 20142020". Per gli over 65 non autosufficienti è previsto un assegno di cura che consiste in un contributo mensile di 200 euro. Un altro intervento è il Servizio di assistenza domiciliare (Sad), gestito dai Comuni o dagli Ambiti territoriali sociali, rivolto unicamente ad anziani parzialmente o totalmente non autosufficienti. Il Sad è costituito da un insieme di interventi di natura socio-assistenziale erogati al domicilio del beneficiario destinato prevalentemente a soddisfare bisogni essenziali come il governo della casa, la cura della persona, le relazioni umane.