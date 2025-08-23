Anziani e disabili lasciati senza oss

Da due mesi senza assistenza a disabili ed anziani allettati. Nessun operatore socio sanitario nè educatore a domicilio, nonostante i pazienti risultino vincitori del bando Inps ‘Home care premium’, rivolto ai familiari di dipendenti pubblici.

Diversi i casi segnalati al Carlino nell’ultimo periodo a Jesi e in provincia di Ancona.

"Ho diritto all’assistenza domiciliare da parte di un’oss per mia madre 99enne, ma da luglio, nonostante risultiamo vincitori del nuovo bando, non è possibile avere questa prestazione – riferisce Eugenia Ferri di Moie –. Ci hanno detto che il problema sarebbe relativo alle fatturazioni da parte della cooperativa CoossMarche, che prima di questo nuovo bando mandava le oss a domicilio. Come al solito, pur avendo un diritto ci si chiede di mettere mano al portafogli. Che fine faranno le prestazioni di luglio e agosto che non abbiamo ricevuto? A nostro avviso si tratta di interruzione di pubblico servizio".

Ha un figlio disabile al 100 per cento Antimo Ponticiello, residente a Chiaravalle: "Abbiamo diritto a dodici ore al mese. Dall’Inps ci hanno detto che il problema sono le cooperative che non si sono presentate al bando. I dipendenti CoossMarche, non essendo liberi professionisti, non potrebbero aderire, e di mezzo restano i più fragili, come sempre. Ci siamo rivolti alla consigliera provinciale Milva Magnani, che si sta dando da fare per cercare di risolvere il problema".

A spiegare cosa sta accadendo è Franco Pesaresi, direttore dell’Asp9 (che ha acquisito le domande per conto dell’Inps): "L’Inps dal 1° luglio ha cambiato le regole nazionali del servizio Home care premium, e le prestazioni si sono ridotte moltissimo, e sono diventate in qualche caso di difficile erogazione".

Ci sono errori nel bando Inps, conferma Pesaresi: "c’é stata anche una sollevazione di tutti gli ambiti italiani, ma ha prodotto ben poco".

Alcune sviste sfiorano il paradossale: "Ad esempio, le prestazioni dell’operatore sociosanitario devono essere erogate da iscritti all’albo. Ma in Italia non esiste l’albo degli operatori sociosanitari. Idem per l’educatore socio pedagogico. L’Inps richiede l’iscrizione all’albo, ma nelle Marche tale albo non è stato ancora costituito".

E non è tutto: "L’Inps inoltre prevede che il cittadino scelga l’operatore, ma non la cooperativa, ecco che allora si pone un problema di come fatturare e a chi. L’Inps – conclude Pesaresi –, in parte sta correggendo i propri errori, e appena tutti i problemi saranno superati le prestazioni potranno riprendere".

Sara Ferreri