"Anziani, liste di attesa parziali o mancanti"

"Anziani non autosufficienti e liste di attesa nelle residenze, i dati dell’Ast sono parziali o mancanti. E’ necessario che i sindaci assumano con determinazione i problemi dei loro cittadini malati e non autosufficienti". Ad andare all’attacco è il gruppo Solidarietà. "Nonostante sia un obbligo di legge dal 2010 nel distretto di Jesi non è ancora presente il dato del numero effettivo di anziani in lista di attesa – rimarcano -. Questo comporta l’impossibilità di conoscere quante sono effettivamente le domande in lista e per gli utenti conoscere i potenziali tempi di attesa (posto in graduatoria). La conoscenza rigorosa del numero di persone in lista è condizione necessaria per sviluppare pressioni nei confronti della Regione Marche e delle aziende sanitarie al fine di aumentare da subito il numero dei posti convenzionati. Particolarmente grave poi la situazione delle persone con demenza che nell’intero territorio del distretto di Jesi (100mila abitanti) non hanno alcun posto dedicato a disposizione. Le persone con demenza occupano il 41% dei posti convenzionati. A ciò si aggiunga il problema degli anziani non autosufficienti e con demenza ricoverati nelle Case di Riposo che sono strutture destinate agli autosufficienti".