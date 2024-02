Anziani nel mirino. Oro, Rolex e fedi nuziali consegnati ai truffatori. Ma la polizia li arresta

"Mamma devo saldare un acquisto fatto online e ho bisogno di soldi, passerà un corriere a prenderli, se non pago finisco nei guai". E’ iniziata così la truffa ai danni di una anziana che martedì mattina ha ricevuto una telefonata da quello che credeva il figlio con una voce un po’ diversa perché "sono raffreddato" le aveva detto. La donna, 78 anni, aveva creduto alla richiesta di aiuto e non avendo soldi liquidi in casa aveva preparato tutti i gioielli che possedeva, perfino un Rolex prezioso, per una valore di 15mila euro tra monili e orologio (solo questo vale 10mila euro). Il corriere si era effettivamente materializzato, poco prima delle 13, e per raggiungere la cifra totale la donna aveva consegnato lui anche le fedi nuziali delle nozze d’oro e d’argento che si è sfilata dall’anulare sinistro.

La truffa del finto figlio però questa volta è durata pochissimo. Il corriere che si è presentato a casa dell’anziana, a Castelfidardo, altro non era che un 20enne napoletano che aveva ad attenderlo in auto un complice, della stessa città, di 22 anni, a bordo di una Opel Mokka presa a noleggio nella città partenopea. La polizia, con la Squadra mobile di Ancona diretta da Carlo Pinto, stava seguendo quel veicolo insieme a due pattuglie in borghese del Commissariato di Osimo perché era arrivato un allert su quel noleggio, fatto da persone dedite a truffe ai danni di anziani. Gli agenti, che hanno intercettato il veicolo sospetto ad Osimo, prima del furto, non lo hanno mollato un attimo. A Castelfidardo hanno visto parcheggiare la vettura e scendere uno solo degli occupanti che è entrato in un portone per uscire dopo dieci minuti. L’allarme della truffa non era ancora scattato ma la Opel è stata seguita fino ad Ancona dove il 20enne è stato fatto scendere in via Marconi, alla fermata di Flixbus e dove avrebbe preso un bus per tornare a Napoli, con tutta la refurtiva addosso, anelli, collane, bracciali, ciondoli e spille in oro se la polizia non lo avesse ammanettato. Il complice era ripartito per l’autostrada con altri poliziotti al seguito. A questo punto è arrivata la segnalazione della truffa commessa. Il marito dell’anziana infatti era stato fatto allontanare dall’abitazione, sempre con una telefonata, per fargli raggiungere le poste dove avrebbe trovato un carabiniere che avrebbe aiutato il figlio inguaiato per l’acquisto di computer e cellulari (mai fatti). Non trovando nessuno alle poste l’uomo era andato dai carabinieri di persona e lì ha capito la truffa ma era troppo tardi perché la moglie aveva consegnato già l’oro.

Arrivata la segnalazione la polizia ha fermato e arrestato entrambi i due napoletani per truffa aggravata. Quello in auto è stato bloccato nel comune di Porto San Giorgio, aveva una sterlina d’oro di proprietà della 78enne e del valore di 700 euro. Ieri mattina l’arresto del 20enne, difeso dall’avvocato Mauro Saraceni, è stato convalidato dalla giudice Maria Elena Cola del tribunale dorico mettendo il napoletano ai domiciliari. Per l’altro ha proceduto il tribunale di Fermo.