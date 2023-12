Anziani nella casa di riposo, ma non per le vacanze di Natale

"Esprimo la massima soddisfazione rispetto alla risposta dell’assessore Filippo Saltamartini alla mia interrogazione sulla situazione della Casa di Riposo residenza protetta collegio Pergolesi dove gli ospiti, potranno far ritorno il 15 dicembre (domani, ndr)". Così, convinto dell’imminente ritorno a casa per i 70 anziani il presidente del Consiglio regionale Dino Latini in aula. Ma in realtà gli anziani non trascorreranno le festività di Natale nella struttura jesina dove a ottobre scorso la legionella aveva costretto la struttura gestita dalla Comunità religiosa San Vincenzo de Paoli al trasloco in due strutture a Fabriano. In queste ore gli operai sono ancora al lavoro per la sanificazione nella struttura sul colle di San Marco. Lo stesso Saltamartini in aula martedì ha detto: "A tutt’oggi si sta attendendo il risultato delle analisi che richiedono tempo. Gli interventi verranno ripetuti e termineranno il 15 dicembre. A quella data se dovessero sussistere le condizioni igienico sanitarie per ripristino struttura, questo verrà fatto". Ma le dichiarazioni di Latini hanno fatto balzare dalla sedia i familiari degli ospiti ma anche la gestione della struttura. Le analisi dei giorni scorsi rilevavano ancora parametri fuori norma di qui la necessità di nuovi interventi, campionamenti e analisi previste per domani il cui responso sarà noto forse a gennaio. Solo quando l’Ast certificherà che non i sono tracce del batterio allora il sindaco potrà revocare l’ordinanza di sgombero della struttura privata.

sa. fe.