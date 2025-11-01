Anziani, siglata la convenzione per il servizio di trasporto sociale: aperto a tutti i residenti

Siglata una convenzione tra l’Asp Ambito 9 e l’Associazione Ada Marche per la gestione del servizio di trasporto sociale. "Con tale atto – spiegano dall’Asp9 – si dà concretezza a un percorso avviato nei mesi scorsi, con l’obiettivo di offrire un servizio stabile, organizzato e di qualità a sostegno della mobilità delle persone anziane e vulnerabili del territorio. Il servizio di trasporto sociale permette a queste categorie di cittadini di usufruire di un accompagnamento sicuro e assistito per recarsi a visite mediche, centri diurni, attività sociali e altre necessità quotidiane, contribuendo a migliorare l’autonomia e la qualità della vita delle persone più fragili".

Grazie alla collaborazione tra Asp Ambito 9 e Ada Marche, il servizio garantisce "prossimità, attenzione e supporto concreto alla popolazione anziana e fragile".

L’Asp Ambito 9 esprime gratitudine al presidente di Ada Marche, Graziano Fioretti, e a tutto il suo team, "per l’impegno e la dedizione dimostrati nel portare avanti un progetto che si conferma un punto di riferimento prezioso per la città di Jesi". Il servizio è aperto a tutti i cittadini residenti a Jesi, con un contributo previsto sotto forma di erogazione liberale all’associazione Ada. Info: 351 3706392 dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12.