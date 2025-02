Anziani truffati, scattano le denunce

"I cittadini di Corinaldo sanno che l’Arma è al nostro fianco". Il sindaco Gianni Aloisi ha accolto così Felicia Basilicata, capitana della Compagnia di Senigallia, e il comandante della stazione Mario De Santis dopo l’individuazione e relativa denuncia di due truffatori che avevano agito ai danni di un anziano. Truffatori presentatisi a casa dell’ottantenne e qualificatisi addirittura come Carabinieri incaricati di recuperare denaro per aiutare il figlio vittima di un brutto evento. L’intensa ed immediata attività di indagine congiunta tra i Militari di Corinaldo ed Ostra ha fatto si che i due malfattori fossero individuati e prontamente denunciati all’Autorità Giudiziaria. "I cittadini – ha tenuto a rimarcare la capitana Basilicata – devono avere ben chiaro che l’Arma non passa casa per casa a chiedere denaro e raccomandiamo tutti coloro che dovessero trovarsi in una situazione simile a comporre immediatamente il 112, la collaborazione non può che portare buoni frutti. Collaborare vuol dire anche segnalare situazioni che possono apparire poco chiare".

Intensa anche l’attività di controllo sul territorio. "Nel pomeriggio del 31 per fare un esempio abbiamo 8 pattuglie sul territorio. Ai cittadini chiediamo di essere attenti nei loro movimenti e magari chiudere bene casa prima di uscire". Presenza e attività dell’Arma elogiata dal primo cittadino.