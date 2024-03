Anziano derubato: trovato il ladro

Pensionato è in attesa della sua visita in ospedale quando viene derubato del portafogli che inavvertitamente gli è scivolato dalla tasca. Una volta uscito dall’ospedale si rivolge ai carabinieri della compagnia di Fabriano che in poco tempo trovano il ladro e lo denunciano. Vittima un pensionato settantenne, nato residente a Sassoferrato il quale ha perduto il portafogli probabilmente scivolato dalle sue tasche nell’atto di sedersi in una sala d’aspetto dell’ospedale Engels Profili. All’interno vi erano documenti ed effetti personali oltre a 100 euro in contanti. Dalle indagini effettuate dalla stazione della compagnia di Fabriano è emerso che un africano aveva visto il portafoglio a terra lo aveva preso senza pensarci troppo e senza che nessuno se ne accorgesse dileguandosi un poco tempo. I carabinieri della compagnia di Fabriano, dopo attenta e articolate indagini anche grazie alle immagini di videosorveglianza hanno identificato l’uomo, un trentenne nordafricano residente da qualche anno a Fabriano e lo hanno denunciato per furto. Non è stato possibile nell’immediatezza recuperare il denaro che era presente nel portafogli. Il trentenne era già noto alle forze dell’ordine e pregiudicato per altri reati. I controlli della compagnia carabinieri proseguiranno incessanti in chiave preventiva di ogni reato.