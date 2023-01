Anziano in strada con una pistola in mano: scatta la denuncia

OSIMO

L’arma era regolarmente denunciata, ma non aveva l’autorizzazione al porto. L’80enne è stato denunciato e la pistola sequestrata. E’ stato confermato dai carabinieri della stazione locale che aveva il colpo in canna e il cane alzato, quindi pronta a sparare.

Lui l’avevano fermato l’altra sera mentre percorreva via Molino Mensa a Osimo a piedi. Gli automobilisti di passaggio non hanno avuto alcun dubbio, era una pistola quella che aveva in mano. Così hanno chiamato le forze dell’ordine. Sono arrivati i carabinieri sul posto. Erano lì vicino e nel giro di poco sono potuti intervenire. L’hanno individuato subito quell’uomo e avvicinato con cautela. L’anziano ha spiegato perché si trovava lì e che cosa stava facendo. Ha detto farfugliando ai militari che l’avrebbe usata su di lui. Aveva deciso di farla finita.

I carabinieri gli hanno parlato, l’hanno persuaso a fermarsi e a riflettere. Sono riusciti nel giro di poco a prendere l’arma dalle mani dell’uomo, poi è arrivata l’ambulanza della Croce rossa che l’ha portato al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette da dove è stato dimesso ore dopo.

La task force si è mossa sotto gli occhi attoniti di diversi passanti e automobilisti di ritorno a casa dal lavoro in quell’ora di punta. Gli automobilisti sono rimasti sotto choc quando l’hanno notato, così come diversi perdoni che come loro, in contemporanea, l’hanno visto girare con quell’arma in pugno. La tragedia è stata evitata, così come pericolosi incidenti che sarebbero potuti accadere.

Le indagini però sono proseguite fino a ieri sull’arma con la denuncia appunto a carico dell’80enne. L’uomo soffrirebbe di episodi depressivi, ma non è ancora chiaro il motivo per cui avrebbe deciso di farla finita.