Anziano investito: alla guida una 83enne

A 83 anni alla guida della sua Matiz investe un 86enne che rovina a terra battendo la testa: l’allarme è scattato ieri mattina poco dopo le 10 in Largo Grammercato dove l’anziano jesino a piedi stava attraversando la strada all’incrocio quando è stato colpito dalla piccola utilitaria. Prontamente soccorso da automedica e Croce Verde è stato trasportato al pronto soccorso dell’Urbani: ha riportato un trauma cranico e aveva contusioni ad un occhio.

Non sarebbe in pericolo di vita. Illesa ma sotto choc la 83enne, jesina anche lei. Sul posto la polizia locale. Martedì personale di polizia giudiziaria e locale, coordinate dal dirigente Paolo Arena, hanno effettuato numerosi controlli. Al setaccio le aree più sensibili: viale Cavallotti, via Paladini, via Setificio, quartiere San Giuseppe, via Garibaldi, Porta Valle e parco del Vallato. Identificate 65 persone e 33 i veicoli fermati. In due bar sono mancavano cartelli recanti l’indicazione degli orari di apertura e chiusura e le insegne luminose non risultavamo a norma. Sono scattate sanzioni per 1.838 euro.