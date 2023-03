"Anziano mostra le parti intime alle ragazzine"

Dopo aver passato la mattina occupate con un progetto scolastico, un gruppetto di ragazzine, solo alcune appena maggiorenni, si è diretto dal centro all’impianto di risalita di Osimo ieri. "Un anziano signore si è avvicinato a loro al tiramisù in modo apparentemente molto gentile, informandole che fosse il suo ottantesimo compleanno, molto contento di incontrarle e iniziando a fare apprezzamenti carini su di loro", racconta la mamma di una di loro che ha affidato il suo sfogo anche a Facebook. Solo dopo una ragazza si è accorta che l’uomo aveva i pantaloni slacciati mostrando la parte intima: "Quando ha intuito che la ragazza stava informando del fatto le sue amiche, ha rimesso tutto apposto. Spero che con le giuste segnalazioni episodi di questo genere non si manifestino più, soprattutto perché il tiramisù è frequentato da persone di tutte le età, bambini compresi, ragazze non in gruppo o magari non in grado di gestire situazioni così spiacevoli al momento". Che si sia trattato di molestia dovrà essere appurato. Una donna ha raccontato che, poco distante, martedì scorso le era successa la stessa cosa: "Un signore abbastanza anziano con barba grigia mal fatta, dentro una Fiat Punto con il finestrino completamente aperto, mi ha chiamato e mi ha chiesto di avvicinarmi. Ho visto subito il motivo". La mamma è stata ascoltata dalla Polizia assieme alla figlia. Non hanno sporto denuncia. L’area sarà attenzionata come lo è da tempo ormai. Gli osimani infatti ricordano bene che nell’aprile 2019 era stato identificato e denunciato il molestatore seriale in azione proprio all’impianto di risalita che dal maxi parcheggio conduce ai piedi delle scale mobili che a loro volta portano in centro. Gli agenti del Commissariato di Polizia avevano ricevuto tre segnalazioni da altrettante donne sulla presenza di un uomo anziano e con pancia molto pronunciata, sempre di giovedì, quando c’era il mercato cittadino. Approfittando della confusione e della folla, si era piazzato alle loro spalle cercando un contatto fisico e ansimando. Redarguito, non si era mai composto e aveva continuato ad usare il tiramisù. Le indagini si erano svolte con servizi di osservazione, con le testimonianze e con le immagini telecamere all’interno delle cabine dell’impianto che avevano permesso appunto di identificare, in quel caso, l’autore delle molestie: un uomo anziano, residente ad Osimo, che mai aveva avuto problemi con la giustizia. si. sa.