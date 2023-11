Anziano raggirato: due ragazze nel mirino

Un lungo ‘curriculum’ quello delle due 25enne rumene che nei giorni scorsi hanno messo a segno un colpo ai danni di un anziano di Ostra. Per raggirarlo, hanno usato la tecnica dell’abbraccio: le due giovani donne si sono avvicinate a lui e hanno finta di conoscerlo e volerlo salutare ed è proprio il caloroso saluto delle ladre che è costato all’uomo la catenina che portava al collo.

Un monile in oro del valore di 800 euro con cui le due donne si sono subito date alla fuga dopo averlo trafugato. Ad idenficarle, il lavoro dei carabinieri di Ostra a cui l’uomo si è subito rivolto dopo essersi reso conto di essere stato truffato. Non è la prima volta che un anziano ad Ostra viene derubato della sua catenina, l’ultima volta però, sempre due ladre erano dovute scappare a mani vuote dopo che il nonnino eroe aveva difeso con le unghie e con i denti il suo gioiello e, pur di non lasciarglielo, era riuscito a trattenerlo anche se cadendo da terra e provocandosi qualche lesione. Con la tecnica dell’abbraccio erano stati messi a segno anche alcuni furti in città, che avevano riguardato sempre anziani, tutti derubati dell’orologio da migliaia di euro che indossavano al polso.