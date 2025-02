Anziano rischia il processo. Molesta bimba di 12 anni nell’androne del palazzo

Molestata da un vicino di casa che, contro la sua volontà, l’avrebbe baciata e stretta a lui lasciandosi andare in apprezzamenti molto espliciti sulla sua crescita e facendole anche degli inviti sibillini. "Dai vienimi a trovare ogni tanto, sei proprio diventata bella". A subire le avances spinte da un uomo 75enne è stata una bambina di 12 anni rimasta traumatizzata da quell’incontro tanto da correre di corsa a casa scoppiando a piangere. L’anziano, una persona distinta che non avrebbe mai fatto presagire comportamenti simili, l’avrebbe presa con la forza per strapparle un bacio in maniera violenta e obbligandola ad avere così un contatto intimo molto ravvicinato.

L’episodio risale alla primavera del 2023, in una palazzina che si trova alla periferia di Ancona, abitata da famiglie dove tutti si conoscono e si fidano l’uno dell’altro. Quel giorno l’anziano e la minorenne si sono incontrati vicino casa. La 12enne tornava da scuola ed era lungo la strada. Il 75enne l’avrebbe vista, si sarebbe avvicinato a lei per salutarla e l’avrebbe anche aiutata ad attraversare la strada sulle strisce pedonali, mostrandosi gentile con lei. Insieme sono arrivati al portone che lui ha aperto e una volta dentro l’androne il vicino si sarebbe trasformato nel peggiore degli incubi per la bambina. Lì dentro, lontano da occhi indiscreti, mentre erano solo lui e lei, l’avrebbe tirata a sé e baciata profondamente con forza tanto che la 12enne non è riuscita ad impedirlo. L’avrebbe stretta petto a petto fino a quando l’ha lasciata e guardandola le avrebbe detto "sei proprio diventata bella, quanto sei cresciuta".

L’anziano non abitava più nella palazzina da tempo ma aveva ancora un appartamento di proprietà dove ogni tanto veniva e possedeva quindi anche le chiavi del portone. Corsa a casa in lacrime la 12enne poco a poco ha raccontato ai genitori cosa le era successo e i familiari hanno poi telefonato al 75enne chiedendogli di raggiungerli a casa loro, con una scusa. Arrivato nell’abitazione c’è stata un discussione finita con un pugno in faccia all’anziano dato dal padre della minorenne. Il colpo ha fratturato un osso sotto l’occhio facendo riportare al 75enne una prognosi di 30 giorni. L’anziano ha sporto denuncia per lesioni ma contemporaneamente si è trovato denunciato per violenza sessuale su minore. Ora rischia un processo.

La Procura ha chiesto il rinvio a giudizio per lui e l’udienza preliminare davanti alla giudice Francesca De Palma è attesa per maggio dove verrà valutato se patteggiare o chiedere un abbreviato. L’indagato, che respinge le accuse, è difeso dall’avvocato Riccardo Leonardi. La bambina è parte civile con l’avvocato Arianna Benni.