Anziano travolto sulle strisce Paura sul viale della Vittoria

Attraversa sulle strisce e viene centrato da un’auto: attimi di paura al viale della Vittoria. L’uomo è stato investito da un’utilitaria intorno alle 19 di ieri, all’altezza di via Toti. La dinamica è ancora in corso di accertamento, ma con ogni probabilità il pedone era in procinto di attraversare sulle strisce quando è stato centrato da un’auto diretta al Monumento ai Caduti di piazza IV Novembre. L’uomo, che avrebbe circa 87 anni, è stato soccorso subito da alcuni operatori sanitari fuori servizio che si trovavano lì per caso. Traffico in tilt per mezz’ora, tanto che l’automedica adibita a trasporto organi – diretta per altri motivi all’ospedale pediatrico Salesi – ha dovuto attraversare il viale a sirene spiegate facendo lo slalom tra i passanti. Tanti i curiosi in apprensione per l’uomo. In pochi istanti, sul posto, sono giunte l’ambulanza della Croce gialla e una pattuglia della polizia locale, per i rilievi di rito. Entrambi i mezzi hanno attraversato viale, dato che l’intera corsia era bloccata. L’uomo è stato trasportato all’ospedale regionale di Torrette per accertamenti. Intasati nell’ingorgo, anche diversi autobus della Conerobus (con passeggeri a bordo).

Indignati i residenti. Uno di loro, Mauro Torregiani (insieme a un’altra signora che si trovava nei paraggi) punta il dito contro "la scarsa illuminazione. Le auto talvolta anziché fermarsi prima delle zebre bianche per consentire l’attraversamento pedonale, tendono ad accelerare. Io non ho visto l’investimento e non so come sia accaduto, ma sono un ciclista e so di cosa parlo. Bisogna andare più piano e installare delle luci lampeggianti in prossimità delle strisce".

Nicolò Moricci