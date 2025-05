Anziano ucciso a botte. Una perizia stabilirà se può stare a proceso

E’ stata affidata ieri la perizia psichiatrica su Daniel Nicosur, il 48enne di nazionalità romena che il 10 ottobre scorso riempì di botte il compagno 90enne della madre, a San Paolo di Jesi, facendolo finire ricoverato prima al Carlo Urbani e poi all’ospedale di Cingoli dove l’anziano è morto dopo quasi sei mesi. Il decesso di Umberto Valeri risale al 29 marzo scorso e per la sua morte il romeno è stato indagato per omicidio preterintenzionale. Per le percosse il 48enne era finito a processo con l’accusa di lesioni aggravate ma la sua posizione potrebbe aggravarsi con la nuova accusa. La difesa dell’imputato, rappresentata dall’avvocato Marco Polita, aveva chiesto di sottoporlo ad una perizia psichiatrica e il giudice l’ha accolta incaricando lo psichiatra Mario De Rosa, di Civitanova, che si è preso tre mesi di tempo. Inizierà le operazioni peritali il 20 maggio. Lo psichiatra dovrà stabilire se il 48enne è in grado di intendere e di volere e se può stare a processo. Il 10 ottobre scorso avrebbe aggredito il 90enne durante un litigio. Tra loro i rapporti non erano buoni tanto che l’anziano lo aveva già denunciato per maltrattamenti in famiglia. Lo avrebbe colpito con la sedia ad un fianco e poi con un pugno sulla fronte tanto da procurargli un trauma cranico e un trauma toracico con fratture costali multiple per una prognosi superiore a 40 giorni. I fratelli della vittima si sono costituiti parte civile con gli avvocati Daniele Carmenati e Giovanni Fattorini. Hanno nominato un perito di parte, lo psichiatra Gabriele Borsetti.

ma. ver.