Aperitivo con dj prima dei fuochi

Aperitivo in piazza del Papa aspettando i fuochi della Festa del Mare. Ospite d’eccezione domenica 3 settembre il dj anconetano La Regina. Un nuovo evento si inserisce nell’ambito della Festa del Mare. Si tratta di un aperitivo a tema nel pomeriggio, in attesa del grande spettacolo pirotecnico, nel cuore del centro storico: piazza del Plebiscito, a poche centinaia di metri di distanza dal mare e dalla chiusura della festa. Grazie all’iniziativa dell’assessore all’Economia della Notte e alle Politiche giovanili, Marco Battino, si è raggiunto un accordo con la Rete Esercenti di Piazza del Papa al fine di organizzare un evento di intrattenimento che si inserisce nella cornice della manifestazione, da mare a mare. Filo conduttore della serata sarà la Musica, con la presenza del popolarissimo dj anconetano che dall’interno di uno dei 9 locali presenti nella piazza, a casse unificate, accompagnerà con le sue scelte musicali e legate al tema del mare tutti coloro che si alterneranno ai tavoli della piazza. Si parte alle 18 e fino alle 22 circa, giusto in tempo per assistere dalle banchine del porto o da altri punti panoramici, allo spettacolo dei fuochi d’artificio sul mare: "Un numero zero _ spiega l’assessore Marco Battino _ con il quale abbiamo pensato di arricchire il programma della festa, ma che vogliamo sia anche il primo di una lunga serie".