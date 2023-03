Aperitivo solidale per i bimbi del Kenya

L’associazione Pamoja Watoto e Fabrizi Family lanciano l’aperitivo solidale al caffè del teatro. Il ricavato sarà devoluto a favore dell’associazione che realizza progetti in Kenya per sanità, scuola e lavoro. Appuntamento oggi alle 19.30, in piazza della Repubblica con i calici di Regina di Visciole di Fabrizi Family in abbinamento con i salumi del Salumificio Tomassoni. Il particolare il ricavato della serata andrà in favore di progetti a favore dei bambini dell’orfanotrofio God Our Father di Watamu, in Kenya, con i loro programmi di istruzione, assicurazione sanitaria e lavoro in quell’area. "In fondi che raccogliamo – spiega Laura Mancinelli, referente a Jesi per Pamoja Watoto – vengono spesi per pagare ogni trimestre, ormai dal 2017, le rette delle scuola, l’assicurazione sanitaria (in Kenya istruzione e sanità non sono gratuite, ndr) per permettere ai ragazzi dell’orfanatrofio, una volta terminato il percorso scolastico, di frequentare i corsi di formazione e di avviamento al lavoro. In sostanza – sintetizza Laura Mancinelli – cerchiamo di renderli autonomi una volta usciti dalle cure dell’orfanotrofio, dar loro un futuro".