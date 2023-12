Aperto e chiuso il cantiere all’Aspio. Caos, proteste e poca attenzione

Il cantiere all’Aspio per i sottoservizi Astea sta generando caos e polemiche. Decine sono gli automobilisti rimasti in coda per diverso tempo in andata e ritorno dal lavoro fino a ieri sera. Semafori provvisori sono stati installati in via Ancona all’altezza della tabaccheria Mazzarini e dopo il ponte. Lavori che i tecnici hanno scoperto che sarebbero prolungati più del previsto per interferenze con altre linee. La decisione? Richiudere tutto. Se ne riparlerà a gennaio: in pratica un doppio lavoro. "Ieri sera abbiamo ripristinato il doppio senso lungo la statale 361 al ponte dell’Aspio e oggi riapriamo via Edison. Via Soderini invece resta chiusa per proseguire i lavori anche la prossima settimana", ha detto il sindaco Pugnaloni. Pare ci siano complicanze per cui il cantiere dovrà essere aperto anche nel primo tratto. Problemi alla viabilità ci sono anche su altri fronti, la città infatti sta ospitando diversi cantieri: "E’ stato riaperto al transito l’incrocio tra le vie Sbrozzola e Flaminia I e per quanto riguarda la rotatoria di fronte al centro commerciale al Cargopier ieri abbiamo firmato la variante di progetto. L’impegno dell’azienda è ripartire con i lavori già da lunedì. L’Amministrazione comunale continuerà a monitorare tutto passo dopo passo".