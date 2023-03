"Apertura e chiusura delle attività, tavolo per un calendario estivo"

"Un tavolo per coordinare il calendario estivo di apertura e chiusura delle varie attività, soprattutto a ridosso del ferragosto, al fine di poter garantire servizi e ospitalità a tutti i clienti, con un occhio di riguardo ai turisti". A chiederlo la Cna che ha incontrato il sindaco Lorenzo Fiordelmondo, alla presenza dell’assessore al commercio e alle attività produttive Emanuela Marguccio. "Abbiamo proposto alla Giunta – spiegano dalla Cna il nuovo Responsabile sindacale Jesi e Vallesina Marco Silvi e il presidente territoriale Francesco Barchiesi – di convocare quanto prima una riunione con le altre associazioni e le imprese del settore della ristorazione. Visto inoltre il periodo storico che i nostri imprenditori stanno vivendo, caratterizzato da un ultimo triennio dominato da insormontabili e continue difficoltà, abbiamo chiesto di organizzare un tavolo periodico a cadenza trimestrale tra Amministrazioni e associazioni datoriali per analizzare ancor più nel dettaglio situazioni e provvedimenti che riguardino le nostre imprese associate, fermo restando la convocazione della consulta comunale per le attività produttive che riteniamo essere un’ottima iniziativa alla quale parteciperemo più che volentieri".