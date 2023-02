Aperture straordinarie per i passaporti

Aperture straordinarie in questura e nei vari commissariati di polizia della provincia dorica per il rilascio del passaporto per motivi urgenti. Il servizio è stato ampliato in questi giorni e dopo la prima giornata di attivazione il bilancio è positivo. A portare il questore Cesare Capocasa ad aumentare il servizio è stata la necessità di ridurre i tempi di attesa per il rilascio del passaporto e di agevolare l’utenza. Già dalla prima giornata, che è avvenuta giovedì, fa sapere la questura che tra le otto e le nove si sono presentati negli uffici della Divisione di polizia amministrativa oltre 70 cittadini che hanno richiesto il rilascio del titolo. La questura informa che gli utenti che si rivolgono agli sportelli devono obbligatoriamente risiedere in provincia di Ancona e che è preferibile che gli stessi giungano in questura non oltre le 9 per consentire la trattazione delle istanze. La prossima apertura straordinaria è prevista per giovedì 9 febbraio, mentre i Commissariati di polizia presenti nei vari comuni dorici (Jesi, Senigallia, Osimo e Fabriano), effettueranno altri open day, con accesso libero e senza prenotazione in agenda on line, dalle 8.30 alle 13.30, nelle seguenti date: 11 febbraio, 25 febbraio, 11 marzo (tranne il Commissariato di Osimo che effettua l’open day il 18 marzo), il 25 marzo.

Gli utenti della provincia di Ancona, in caso di effettiva urgenza (motivi di salute, lavoro, studio) possono sempre scrivere ai sottoelencati indirizzi richiedendo un appuntamento per il rilascio del titolo con procedura d’urgenza.