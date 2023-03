Api in veste di sentinella ambientale La segnalazione dalla raffineria

Da parte di solito additata per l’inquinamento, a sentinella ambientalista. E’ stato il personale della Raffineria Api a dare l’input dell’inchiesta della magistratura sugli scolmatori e il depuratore. La segnalazione inviata in data 23 aprile 2020 si era resa necessaria perché il fosso Rigatta passa sotto l’impianto ma non viene utilizzato da Api nemmeno volendo perché non ha collegamenti. L’uscita in mare però è sempre monitorata dal personale Api, in maniera costante, affinché ciò che proviene da molte sia quello che arriva a valle e non altro. Per questo quando è stata vista schiuma e acque torbide è scattato un campanellino d’allarme che ha portato la società ad avvisare gli entri preposti per controllare cosa fosse successo, onde anche evitare di prendersi qualche colpa. In merito ai cinque indagati invece Viva Servizi ha affidato ad una nota scritta ogni commento. "In riferimento al sequestro cautelativo del depuratore di Falconara e della condotta fognaria afferente – ha riportato l’azienda - Viva Servizi Spa comunica di essere pienamente fiduciosa sul fatto che verrà accertata la totale assenza di responsabilità, come del resto sta già avvenendo per l’analogo procedimento in corso relativo alla medesima fattispecie degli sversamenti a mare". Silenzio anche da parte del direttore generale Moreno Clementi, 58 anni, anconetano, alla guida di Viva Servizi da settembre del 2019. L’azienda gestisce il servizio idrico integrato su un territorio di 43 comuni delle provincie di Ancona e Macerata. Un servizio che riguarda che riguarda la distribuzione acqua, fognature e depurazioni delle acque reflue. Gli impianti gestiti si compongono di 5.200 chilometri di retie fognarie e 43 depuratori, servendo 405mila cittadini.

ma. ver.