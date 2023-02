"Api, no all’indifferenza davanti alla paura"

Dopo il trafilamento di prodotto da un’apparecchiatura dell’impianto Topping nella mattinata di giovedì, che ha generato fumi e ha fatto scattare le procedure di emergenza alla raffineria (gestite internamente e senza conseguenze per le persone), la candidata sindaco per Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Cittadini in Comune e Siamo Falconara, Annavittoria Banzi dice la sua: "Non voglio essere un sindaco passacarte". Banzi, infatti, sostiene "che l’amministrazione si è ancora una volta limitata a riportare pedissequamente una comunicazione di Api Raffineria riguardante un malfunzionamento, che ha comportato una ‘visibile fumosità’ - spiega -. Io non mi sarei accontentata del fatto che ‘...L’azienda e l’Arpam hanno comunicato che la situazione è sotto controllo...’ ed analogamente ha agito la Prefettura dichiarando chiusa la fase di attenzione, affrettandosi a precisare la presunta assenza di danni a persone e cose".

Piuttosto, evidenzia, "avrei invece preteso il contatto diretto e costante tra gli uffici comunali competenti e il personale tecnico degli organi di controllo". Dunque la sua idea: "Intendo amministrare non rimanendo indifferente alla paura e allo stress che tali episodi generano sulla popolazione che vive, vede e sente – aggiunge -. Come documentano i cittadini con fotografie sui social o segnalazioni alle autorità competenti, gli episodi di maggiore fumosità e la visibilità della torcia quando è anomala si sono ripetute varie volte negli ultimi mesi, ma mai è stata comunicata, tramite i canali dell’Amministrazione, la "fase di attenzione del Pee di Api". E allora mi chiedo: tutte le volte in cui la fumosità della torcia è anomala, delle due l’una: o siamo sempre in ‘fase di attenzione del Pee di Api’ e quindi in emergenza, ma ne siamo tenuti all’oscuro oppure come può l’emergenza sostanziarsi con la sola visibilità di fumo?".